В НАТО примут новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» РФ
В НАТО заявили о решении альянса принять новую военную стратегию из-за так называемой «ядерной угрозы» от России. С таким сообщением выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«На этой неделе наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического альянса», - цитирует его Welt am Sonntag.
Столтенберг добавил, речь идет о намерении НАТО «в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность».
«Это иногда требует новых военных концепций», - подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на конференции по вопросам киберзащиты стран НАТО призвал коллег придумать способ эффективнее использовать дипломатические и политические инструменты для противостояния России.