Упитанный эгоизм: турист попросил вомбата освободить дорогу и «сломал» его

В Австралии упитанный вомбат стал настоящим препятствием на пути одного из посетителей национального парка Крейдл-Маунтин - Лейк-Сент-Клэр. Ситуация попала на видео.

Как видно на кадрах, опубликованных в Instagram, вомбат сидит на ступеньках специально выложенной в парке дороги. При этом животное трется спиной о сетку, натянутую на тропинке.

Однако один из посетителей решил попросить вомбата отойти с дороги, но животное отреагировало странным образом.

«Извините?», - попытался «достучаться» до вомбата посетитель.

На это вомбат перестал тереться и впал в задумчивость. Чем закончилось противостояние посетителя парка и растерянного животного – остается загадкой.