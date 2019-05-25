СК проверит факт повреждений SSJ100 тросом во время полета в Ижевск

Следователи начали доследственную проверку в связи с ЧП с самолетом, выполнявшим рейс Москва - Ижевск. Причиной тому стала неисправность с тросом заземления на борту воздушного судна.

По предварительной информации во время подготовки самолета к вылету сотрудники наземных служб не отцепили трос заземления. Он необходим, чтобы удалить статическое электричество, которое воздушное судно накапливает во время полета. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного правления на транспорте СК РФ.

«При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал», - уточняется в заявлении СКР.

В свою очередь начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ100, цитирует его РБК.