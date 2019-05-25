На Останкинской башне показали ролик «Лизы Алерт» в День пропавших детей

Двадцать пятого мая мир вспоминает пропавших без вести детей. В честь этой даты на Останкинской телебашне в Москве транслировался ролик волонтерского объединения «Лиза Алерт».

Волонтеры объединения также организовали инсталляцию в московском парке «Музеон». Там были установлены восемьдесят четыре детских фигуры. Именно столько детей без пропали в прошлом году.

Ночью детские силуэты подсветили мощными фонарями. Они отбросили тени, которые оказались гораздо больше самих фигур. По словам организаторов акции, эта метафора несет в себе особый символизм и призвана напомнить людям о масштабе проблемы.

На мероприятие прибыла и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен отметила, что поддерживает связь со многими волонтерскими службами и отрядами, и придает высокое значение их совместной работе.