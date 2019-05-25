В Дагестане за ночь произошло два землетрясения

Минувшей ночью в республике Дагестан было зафиксировано два землетрясения. Информацию об этом распространило Главное Управление МЧС по региону.

По данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34.

«На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров», - сказано в сообщении экстренной службы.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в городах Буйнакск, Махачкала и Каспийск.

Второй раз землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировали в 02:44. Его эпицентр, согласно сообщениям от МЧС, находился в 3,5 километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километр.

Несколько лет назад в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9. Тогда подземные толчки ощущались в Ботлихском районе республики на границе с Чечней.