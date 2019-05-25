Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Дагестане за ночь произошло два землетрясения

Роман Захаров
05:44 25.05.2019
Подземные толчки ощущались в городах Буйнакск, Махачкала и Каспийск.
В Дагестане за ночь произошло два землетрясения
© Фото: eye ubiquitous, hutchison, globallookpress

Минувшей ночью в республике Дагестан было зафиксировано два землетрясения. Информацию об этом распространило Главное Управление МЧС по региону.

По данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34.

«На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров», - сказано в сообщении экстренной службы.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в городах Буйнакск, Махачкала и Каспийск.

Второй раз землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировали в 02:44. Его эпицентр, согласно сообщениям от МЧС, находился в 3,5 километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километр.

Несколько лет назад в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9. Тогда подземные толчки ощущались в Ботлихском районе республики на границе с Чечней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.05.2019, 22:31
Минобороны РФ: боевики в Сирии готовят прорыв обороны на джихад-мобилях
Дата25.05.2019, 05:00
Успеть за две минуты: видео победного заезда на огневом этапе «Военного ралли»
Дата24.05.2019, 14:38
Министр спорта РФ сообщил о восстановлении статуса РУСАДА
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.05.2019, 08:08
Взлет, посадка, пилотаж: кадры работы беспилотника «Орлан-10» на «Соколиной охоте»
Дата22.05.2019, 16:18
«Он вряд ли хотел долго жить втайне»: историк оценил возможность побега Гитлера в Аргентину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:59 В стране и мире
Фундаментальное решение: кому придет уведомление о сносе дачи или дома
07:06 В стране и мире
В НАТО примут новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» РФ
04:42 В стране и мире
Видео
Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе
03:07 В стране и мире
Российский экипаж задержанного в Турции сухогруза Streamline возвращается на родину
01:27 В стране и мире
Видео
В жилом доме на юге Москвы произошел крупный пожар: видео
События дня
События дня
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Женщина-лошадь»: норвежка придумала необычный способ передвигаться
Видео
Упитанный эгоизм: турист попросил вомбата освободить дорогу и «сломал» его
«Из вас получился бы отличный ковер»: врачи вспомнили смешные фразы людей под наркозом
Астрономы объяснили, что делают на Солнце плазменные «сосиски»
В США разрушительный торнадо едва не убил очевидцев: видео
Загадочные пески: странный феномен на поверхности Марса озадачил ученых
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.