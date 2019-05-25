СМИ: родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Родители одной из участниц скандальной «прощальной вечеринки», которую устроили выпускники одной из школ Владивостока, будут оштрафованы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального управления МВД.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором десятки учеников в разных костюмах отмечают праздник: все танцуют, жгут цветные дымовые шашки и распыляют огнетушитель.

В центре внимания оказались трое юношей, которые оделись в вызывающие костюмы зайчиков: черные маски с ушами, короткие шорты и галстуки-бабочки. А одна из девушек надела форму полицейского.

После случившегося директор образовательного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию.