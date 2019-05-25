«Страшная цифра»: Кузнецова выступила на акции, посвященной пропавшим детям

В Москве открылась акция-инсталляция под названием «84». Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» установили в парке «Музеон» восемьдесят четыре фигуры, символизирующие пропавших без вести детей.

Акция стартовала в международный День пропавших детей. Силуэты будут подсвечивать мощными фонарями каждую ночь. Тени несут в себе особый символизм. Они заметно больше самих фигур детей, и это должно напомнить людям о масштабе проблемы.

Мероприятие посетила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что ведет совместную работу с ведомствами и поисковыми отрядами.

«Сегодня встретились люди, которые не понаслышке знают, что это – встать ночью и брести по лесу, искать, переживать. Со многими из них мы на связи. Когда такое случается, подключаются неравнодушные люди. В прошлом году мы встречались и разговаривали, что же сделать еще, чтобы эта страшная цифра стала меньше, чтобы все дети возвращались домой», - поделилась Кузнецова.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» возник в 2010 году, когда пропала четырехлетняя Лиза Фомкина. Через десять дней ребенок был найден погибшим. После этого случая волонтеры объединили усилия, создав поисковый отряд и дав ему имя в честь девочки. Сейчас филиалы объединения существуют в 47 регионах Российской Федерации.