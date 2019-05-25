Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе

Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе. Такое заявление сделала глава французского Минюста Николь Беллубэ.

«Ответственный за борьбу с терроризмом отдел парижской прокуратуры начал расследование преступного террористического сговора, однако необходимо дождаться итогов расследования... Исходя из результатов, можно будет в будущем квалифицировать это расследование (как террористическое или нет - прим. ред.)», - приводит BFM TV слова министра.

Беллубэ при этом подчеркнула, что пока «слишком рано говорить о террористической атаке».

Напомним, взрыв в Лионе прогремел на улице Виктора Гюго, неподалеку от площади Белькур. В настоящий момент известно о 13 пострадавших во время инцидента, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Позже в Сети опубликовали фото подозреваемого в совершении взрыва.

В посольстве РФ во Франции уже заявили, что во время данного инцидента россияне не пострадали.