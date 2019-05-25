В российских магазинах упали цены на красную икру

Цена на красную игру в российских магазинах снизилась в сравнении с прошлым годом. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов рынка, это произошло благодаря рекордному улову лососевых в 2018 году.

«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.

В материале также отмечается, что, несмотря на положительную тенденцию в области ловли лососевых, которая сохранилась и в 2019 году, цены на красную икру могут вырасти к осени.

Ранее сообщалось, что Роскачество назвало лучшие марки красной икры.