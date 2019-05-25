Российский экипаж задержанного в Турции сухогруза Streamline возвращается на родину

Российский экипаж сухогруза Streamline, который был задержан в Стамбуле летом прошлого года, выехали обратно в Россию. Это следует из сообщения, размещенного на странице российского генконсульства в Facebook.

«Шесть российских моряков, находившихся фактически в плену почти год на сухогрузе Streamline, 24 мая наконец-то смогли сойти на берег и отправиться на родину», - сказано в публикации.

По мнению дипломатов, экипаж сухогруза стал «заложником судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов», которые претендовали на право владеть судном.

Напомним, в июне 2018 года в Стамбуле было задержано судно Streamline, которое прибыло в Турцию из Ростова-на-Дону для проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что власти Египта освободили одного из двух российских моряков, входивших в команду задержанного в декабре 2018 года танкера Sea Shark.