«Из вас получился бы отличный ковер»: врачи вспомнили смешные фразы людей под наркозом

Анестезиологи рассказали о самых забавных фразах, которые им доводилось слышать от пациентов, находившихся под наркозом, а также описали их странные поступки. Истории были опубликованы в треде на Reddit.

Так, пользовательница с никнеймом Karrrde, сообщила, что пожилые люди несколько раз звали ее на свидание за несколько секунд до того, как отключиться. По словам другого анестезиолога, ему довелось видеть, как мужчина после пробуждения начал играть на несуществующей электрогитаре.

Willkill612 поделился историей, как однажды юноша начал петь «Призрак оперы» под действием наркоза, а после этого стал читать рэп. Еще один доктор рассказал, что один из его пациентов подумал, что он акула.

Пользователь updoots4u сообщил, что однажды человек после выхода из наркоза поинтересовался, находился ли он в аду, а другой потрогал его волосатую руку и сказал: «Из вас получился бы отличный ковер».

Сразу несколько врачей рассказали похожие истории, что пациенты в состоянии наркоза делали им комплименты и даже пытались показывать интимные части тела.

Стоит отметить, что в треде писали не только доктора, но и люди, которым доводилось находиться под действием наркоза. Один из них вспомнил, как он говорил о пчелах, разрывавших его изнутри. Другой интересовался у свекрови, как она попала на его космический корабль.

Человек с ником RecoveringBulimic рассказал, что его религиозная бабушка, пробудившись после наркоза, назвала находившегося рядом с ней священника «уродливым сукиным сыном».