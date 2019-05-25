В Мексике разбился военный вертолет Ми-17
О пострадавших в результате ЧП ничего не сообщается.
© Фото: Константин Семенов, ТРК Звезда
В Мексике потерпел крушение вертолет Ми-17 ВМФ страны. Информация об этом была опубликована в Twitter мексиканских военно-морских сил.
«В районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси потерпел крушение вертолет Ми-17 нашего ведомства», - сказано в публикации.
О погибших и пострадавших в результате ЧП ничего не сообщается.
Ранее в Сети было опубликовано видео, как в аргентинской провинции Мендоса на землю рухнул частный вертолет с американскими туристами на борту.