Боевики нанесли удары по сирийской Хаме из РСЗО

В результате обстрелов боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, из реактивных систем залпового огня погибли мирные жители Сирии. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге.

«Боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам*» с территории Идлибской зоны деэскалации открыли огонь из РСЗО по населенным пунктам Айн-эль-Крум и Скальбия на севере провинции Хама. В результате обстрелов по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, семь получили ранения различной степени тяжести», - сказал он.

Террористами, по его словам, было выпущено более 20 реактивных снарядов.

Кроме того, военачальник сообщил также об других нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков. Так, по его словам они не менее 16 раз обстреливали мирные города в сирийских провинциях Латакия и Хама.

В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов, Сафсафа (трижды), Мамухия (дважды), Нахшебба (дважды), Эль-Арейм, Джубб-Эз-Зарур, Кинсибба, Бшафра провинции Латакия, Мгайр (дважды) Хербет-Эль-Арус, Скальбия, Айн-Эль-Крум провинции Хама.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года.

Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная в России.