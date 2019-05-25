Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП

Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на заявление экспертов.

В материале отмечается, что в целом доля автомобилей с АКПП на улицах российских городов растет уже несколько лет подряд. Как рассказал изданию глава отдела продаж компании «Авилон» Максим Васильев, это никак не связано с доходами населения, а целевая аудитория автоматических коробок передач различна и охватывает все группы автолюбителей, как новичков, так и опытных водителей.

Эксперт также сообщил, что в большей степени новые машины приобретают в крупных городах, где на дорогах часто случаются заторы, а для этих ситуаций «автомат» более удобный, поскольку он дает больше комфорта.

Кроме того, по информации газеты, на увеличение общей доли автомобилей с АКПП влияют сами производители, ведь существуют популярные модели, которые уже не поставляются с «механикой».