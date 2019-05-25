СК РФ проверит информацию об избиении школьника санитарами в Москве
В Сети появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника и пытались насильно увезти его в медицинское учреждение.
© Фото: СК РФ
Следственный комитет начал проверку информации об избиении санитарами одной из психиатрических больниц Москвы 15-летнего подростка.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК РФ.
Ранее в Интернете появилась информация, что в одну из московских школ были вызваны санитары психиатрической больницы, которые, прибыв на место, избили 15-летнего школьника и пытались насильно увезти его в медицинское учреждение.