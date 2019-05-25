На Бали произошло извержение вулкана: видео

На острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Извержение длилось не полных пять минут, однако вулкан за это время выбросил большое количество пепла и лавы, что спровоцировало перебои в авиасообщении. Так, международный аэропорт Денпасар в пятницу, 24 мая, был вынужден отменить сразу несколько авиарейсов.

В то же время, местное руководство пока не стало объявлять о повышенном уровне опасности в связи с буйством природы.

Вулкан Агунг находится примерно в 75 км от популярного туристического города Кута. В 1963 году извержение этого вулкана привело к гибели 1 тыс. человек.