Во Франции испекли рекордное число блинов
Все приготовленные блины были проданы на благотворительном аукционе, а собранные от него средства поступили в фонд поддержки больных детей.
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Жители французского города Лаваль установили мировой рекорд, приготовив более двух тысяч блинов за сутки.
Достижение было зарегистрировано на парковке торгового центра и принадлежит поварам одного из отелей.
Два десятка пекарей изготовили 2217 порций ароматного блюда, сообщает радиостанция France Bleu.
Все приготовленные блины были проданы на благотворительном аукционе за общую сумму в 1120 долларов.
Прибыль от продажи организаторы направили в благотворительный фонд ассоциации, которая занимается исполнением желаний больных детей.