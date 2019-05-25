Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийскую газету

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийское издание Oesterreich Zeitung за несанкционированное использование ее фотографии для иллюстрации скандальной публикации о бывшем вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе.

Речь идет о статье, в которой говорится о его встрече с некоей россиянкой на Ибице. Австрийские СМИ отмечают, что политик якобы обсуждал с ней получение помощи на выборах в обмен на инвестиции. Кудрявцева сокрушается, что австрийская пресса ради громкого скандала прибегает даже к таким нелицеприятным методам.

«Оказывается, я виновата в отставке австрийского канцлера. Ну что же, будем разбираться в международном суде», - написала телеведущая в своем Instagram.

Между тем, по делу Штрахе высказался адвокат из Вены: он сообщил, что с помощью частного детектива из Мюнхена содействовал организации встречи на Ибице. Якобы акция проводилась «в общественных интересах» в рамках журналистского расследования изданий Der Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.