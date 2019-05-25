Париж, Бакурау, Ленинград: стали известны главные победители Каннского кинофестиваля

Во Франции завершился 72-й Каннский международный кинофестиваль. Он проходил с 14 по 25 мая и собрал в одном месте всех самых видных и талантливых деятелей киноиндустрии, среди которых были и представители России.

В ходе проведения фестиваля было решено, какие ленты на этот раз станут самыми лучшими в различных категориях. В 2019 году отличились Южная Корея, Сенегал, Франция, Бразилия и Россия.

Жюри фестиваля наградило картину «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо «Золотой пальмовой ветвью». Приз южнокорейскому творцу вручала актриса Катрин Денев. Комедия, которая под конец оборачивается драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Фильм «Атлантика» Мати Диоп получил Гран-при фестиваля. Причем, лента стала дебютом для ее режиссера. Награду Диоп вручал голливудский актер Сильвестр Сталлоне.

Сразу две картины удостоились специального приза жюри Каннского кинофестиваля: это «Отверженные» Ладжа Ли и «Бакурау» Клебера Мендосы-младшего. Действие первого проходит в предместьях Парижа: в один из самых сложных полицейских участков приходит работать новичок, который сразу же сталкивается с бременем патрулирования общин темнокожих, мусульман и цыган. Вместе со своими коллегами ему предстоит сполна окунуться в мир гетто. Второй же фильм также погрузит зрителя в колоритную этно-среду Бразилии, где коммуне предстоит справиться с убийствами и притеснениями со стороны местного правительства.

Наконец, организаторы Каннского кинофестиваля отметили и Россию. Режиссер картины «Дылда» Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд». Роли в фильме, повествующем о жизни двух молодых женщин, которые вернулись с фронта в послевоенный Ленинград, исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие актеры. «Особый взгляд» является второй по значимости секцией кинофестиваля, в которую отбирают «необычные и смелые» ленты. Балагов принимал участие в этой программе уже во второй раз.