Украинский министр потребовал от Зеленского отказаться от русского языка

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян устроил разнос новому президенту Украины на своей странице в Facebook.

Министру не понравилась критика Владимира Зеленского, но еще больше чиновника не устроило то, что глава государства говорил на русском языке.

«Извините, что по-украински, потому что по-кацапски чиновнику не пристало говорить, тем более президенту», - написал Омелян.

Владимир Зеленский упрекнул местных политиков и чиновников в оторванности от современности.

Выступая на площадке iForum 2019, украинский лидер заявил, что представители власти знают только четыре слова из мира высоких технологий: «инновация», «диджитализация», «гиперлуп» и «Маск».

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая.

В день своей торжественной инаугурации он объявил о роспуске Верховной рады и необходимости принятия целого ряда законов: среди которых снятие с президента и депутатов неприкосновенности и об ответственности за незаконное обогащение.

Под занавес своего выступления Зеленский потребовал отставки правительства.