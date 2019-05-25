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Армия Сирии отразила массирование наступление террористов в Хаме

Алексей Савелов
22:40 25.05.2019
В ходе оборонительных боев войска уничтожили танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и более 50 боевиков.
Армия Сирии отразила массирование наступление террористов в Хаме
© Фото: Muhmmad Al-Najjar globallookpress

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, массировано атаковали позиции сирийских войск на севере провинции Хама. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. 

«Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (ранее – "Джебхат Ан-Нусра"*) и союзных ей формирований с территории Идлибской зоны деэскалации предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Эль-Хайрат и Мгайр на севере провинции Хама», - сообщил он на брифинге. 

Отмечается, что в наступлении со стороны террористов участвовало около 200 боевиков, два танка, боевая машина пехоты, 13 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Наступающие группы боевиков ответным огнем были рассеяны и отступили.

Также российский военачальник рассказал о потерях, которые понесли боевики. Так, по его словам. в ходе оборонительных боев армия Сирии уничтожила танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и более 50 боевиков.

Напомним, что в период с 21 по 23 мая 2019 года боевики уже потеряли при прорыве из Идлиба до 350 террористов, пять танков, одна БМП, 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два «джихад-мобиля» и три установки РСЗО.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Джебхат Ан-Нусра» - террористические организации, запрещенные в России. 

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