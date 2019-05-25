Врачи назвали главный симптом нехватки важнейшего витамина
Хроническая нехватка витамина С чревата резким увеличением веса, состоянием хронической усталости и депрессивным поведением.
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Плохо заживающие раны и ссадины являются первым признаком дефицита в организме витамина С.
К таким выводам пришли в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Эксперты ведомства рассказали, что именно этот микроэлемент играет ключевую роль в восстановлении тканей организма.
Помимо этого, дефицит витамина С чреват резким увеличением веса, состоянием хронической усталости и депрессивным поведением, сообщает Express.
Нехватка витаминов может привести к кровоточивости десен и падению иммунитета.
К дефициту витамина С чаще всего приводит неправильное питание, анорексия, вредные привычки и тяжелые психические заболевания.