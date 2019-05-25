Нетрезвая пенсионерка устроила дебош на рейсе Москва - Симферополь

Пенсионерка устроила дебош на борту рейса Москва – Симферополь. Об этом сообщает ГУ СК России по Крыму.

Инцидент случился 16 мая. Как известно, женщина 65-летнего возраста употребила алкоголь и вследствие этого, находясь в состоянии опьянения, начала конфликтовать с другой пассажиркой, позже и вовсе устроив с ней драку. Бортпроводнику, подоспевшему, чтобы успокоить ее, пенсионерка тоже не сдалась, попытавшись ударить и его.

После посадки самолета правоохранители отвели женщину в отделение полиции, где выписали ей штраф. В отношении буйной пассажирки возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, ранее сообщалось о еще одном дебошире, который вел себя неадекватно также на рейсе Москва - Симферополь. Он представлял опасность для себя и окружающих, поэтому экипаж вернулся в пункт отправления. Позже в Домодедово заявили, что после снятия с рейса пассажир умер. А перед этим в той же воздушной гавани полицейские задержали нетрезвого авиадебошира, который летел из Симферополя. Чтобы доставить его в отдел, пришлось посадить мужчину в кресло-каталку.