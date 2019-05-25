Boeing 737 экстренно сел в Сургуте

Рейс, летевший из Сургута в таджикский город Худжанд, вернулся в пункт отправления и успешно приземлился. Об этом сообщают в справочной службе воздушной гавани.

Самолет прибыл, никаких проблем с посадкой не было. Предварительно экипаж провел выработку топлива, в течение не менее двух часов находясь в небе.

Напомним, самолет авиакомпании Utair был вынужден сесть в аэропорту пункта вылета. Boeing 737 выполнял рейс в Таджикистан; причина экстренного возвращения неизвестна, обстоятельства происшествия уточняются.