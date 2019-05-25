Опубликованы новые фото подозреваемого в организации взрыва в Лионе

Полиция Франции опубликовала новые снимки подозреваемого в организации взрыва на улице Виктора Гюго в городе Лион, раздавшегося накануне. На фотографиях показан мужчина, скрывающий свое лицо, едущий на велосипеде.

Новые снимки опубликованы в Twitter. Первое фото появилось через несколько часов после первых сообщений о взрыве. На нем был показан мужчина среднего телосложения, одетый во все темное, везущий рядом велосипед, в темной маске, очках и кепке.

© sotridi, Twitter

На новых снимках показан он же, но уже с других ракурсов. На одном из них он идет в толпе, а на двух других – едет на своем велосипеде.

© Police nationale, Twitter

«Новые фотографии и описание мужчины, подозреваемого в организации взрыва заминированного свертка в Лионе. Если у вас есть информация, помогите нам», - говорится в сообщении полиции.

© Police nationale, Twitter

Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице французского города вечером пятницы. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, но позже число возросло до 13. Взрывное устройство содержало в себе элементы, направленные на причинение большего ущерба при взрыве.