Замглавы Балашихи арестован за взятку

Первый заместитель главы администрации Балашихи арестован по подозрению в получении крупной взятки.

Согласно справочной информации, которая размещена на официальном сайте ГО Балашиха, эту должность занимает Алексей Коваль.

«По данным следствия, с лета 2018 года первый заместитель главы администрации Балашихи систематически получал от генерального директора одной из строительных компаний, занимающихся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки в общей сумме не менее четырех миллионов рублей за общее покровительство, заключение контракта и непроверку качества работы по ремонту дорог», - говорится в сообщении на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Суд, учитывая ходатайство следствия, арестовал первого замглавы администрации Балашихи.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Сейчас оперативники проводят обыски в служебном кабинете чиновника, а также в его квартире.

Устанавливаются возможные сообщники предполагаемого коррупционера, в том числе среди других сотрудников городской администрации.