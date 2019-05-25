Гроза и дождь: в МЧС предупредили о непогоде в Москве

Региональный главк МЧС России предупреждает жителей Московской области о повышении скорости ветра и наступающих сильном дожде и грозе. Поздним вечером субботы, 25 мая, они накроют регион.

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Причем подчеркивается, что после того как непогода придет в регион, она продержится в нем до 11:00 следующего дня включительно.

Ранее также сообщалось о неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе и области. По данным Гидрометцентра России, москвичи в субботу также застанут неблагоприятные погодные условия: в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.