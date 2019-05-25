Москва окружена: едкий борщевик атаковал городские парки

Москву атакует борщевик. Опасный сорняк замечен в Филевском парке, Кунцево, а также в пойме реки Сетуни в Раменках.

Активисты пытаются уничтожить опасное растение, однако их усилий недостаточно.

©

Зарастание борщевиком - общероссийская проблема, отмечают эксперты. Зеленые побеги очень быстро вытесняют практически все сорные травы и представляют реальную опасность для здоровья человека.

Едкий сок борщевика способен нанести химический ожог, а в некоторых случаях пострадавших приходится госпитализировать в тяжелом состоянии, сообщает «Интересная Москва» на своей странице в Facebook.

Вероятно, в столицу семена вредного растения завезли вместе с грунтом, которым посыпают газоны.

Агрономы посоветовали москвичам носить с собой небольшие лопатки и при случае выкапывать растение.