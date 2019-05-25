Климкин рассказал о «победе» над Москвой

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин не остался в стороне от решения Международного трибунала ООН по украинским морякам, которые фигурировали в ситуации с Керченским проливом. Опубликованное в Twitter фото обнимающихся коллег политик подписал словами о том, что это и есть «дипломатическое счастье».

Однако начал Климкин пост со слов о том, что украинская сторона таким образом добилась «победы», назвав при этом реакцию российских коллег «вялой и беззубой».

Так министр отреагировал на решение Международного трибунала ООН по морскому праву о необходимости освобождения Россией задержанных в Керченском проливе украинских моряков и передачи Украине конфискованных судов. В решении также говорится, что трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков.