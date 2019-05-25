Осетию накрыл мощный ураган: видео

Шквалистый ветер повалил десятки деревьев во Владикавказе. В столице Северной Осетии непогода бушует с самого утра. Не переставая идет сильный дождь с градом.

Ураганный ветер уже сорвал кровлю с нескольких домов и обрушил ее на припаркованные автомобили. Упавшими деревьями повсеместно повреждены линии электропередачи, без света остались сотни горожан.

По счастливой случайности обошлось без жертв.

На улицы вышли сотрудники МЧС и ЖКХ, которые приводят в порядок дворы и парковки. Некоторые поваленные ветром деревья настолько большие, что их стволы приходится распиливать бензопилой.

В городской администрации уже состоялось оперативное совещание, на котором были подсчитаны необходимые затраты на ремонт кровель и устранение последствий непогоды.

Все деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

На официальном сайте республиканского МЧС размещено предупреждение о дальнейшем ухудшении погоды в регионе.

По данным метеорологов, сохранится сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, возможны увеличение уровня воды в реках и сход селевых потоков в горах.

Населению рекомендовано оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.