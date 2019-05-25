Спуск атомного ледокола «Урал» в Петербурге сняли с воздуха

Один из самых огромных и мощных в мире ледоколов спустили на воду в Санкт-Петербурге. Использовали для этого те же технологии, что и 300 лет назад.

Новый российский атомный ледокол «Урал» - настоящий гигант. Длина корпуса - 173 метра. На церемонии спуска на воду присутствовали тысячи сотрудников завода, руководство Петербурга и представители правительства России.

Как только огромная стальная балка перестала удерживать ледокол, он устремился в воды Невы. На кадрах, снятых с воздуха, прекрасно виден этот момент.

В Минпромторге России, в свою очередь, назвали дату сдачи готового к работе «Урала» заказчику. Это случится в августе 2022 года.

«Впереди у судостроителей Балтийского завода достройка атомохода на плаву», - сообщили в ведомстве.

Ранее в Петербурге также показали предшественников «Урала» - ледоколы «Арктика» и «Сибирь». Это произошло во время Международного форума «Арктика - территория диалога», на котором обсуждалось будущее Арктического региона, где сохранились колоссальные ресурсы, спрятанные под толщей льда и воды.