Спецслужбы Франции раскрыли подробности взрыва в Лионе

Взрывное устройство, сработавшее на пешеходной улице во французском Лионе, было приведено в действие дистанционно, при помощи мобильного телефона.

Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Ранения получили 13 человек, в том числе один ребенок. Двое пострадавших находятся в больницах, угрозы их жизни нет.

Тем временем полиция ищет подозреваемого в атаке. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах-мужчина примерно тридцати пяти лет, одетый в черный свитер и светлые шорты, в темных очках.

К месту преступления, булочной на пешеходной улице Виктора Гюго, он приехал на велосипеде.

Следствие рассматривает все версии случившегося, в том числе террористический сговор и политический мотив. Преступление могло быть, в частности, связано с выборами в Европарламент.