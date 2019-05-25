Экипаж пассажирского самолета готовится к экстренной посадке в Сургуте
По предварительной информации, проблемы у экипажа возникли сразу после взлета из аэропорта Сургута.
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
Самолет авиакомпании Utair готовится к вынужденной посадке в аэропорту Сургута. Boeing 737 выполнял рейс Сургут - Худжанд.
Сейчас пилоты вырабатывают топливо. Известно, что в воздухе лайнер провел около двух часов.
Причина экстренного возвращения в Сургут остается неясной. Обстоятельства происшествия уточняются.
На земле самолет встречают представители экстренных служб воздушной гавани.