Устроивших развратные танцы во Владивостоке выпускников оштрафовали

Двое участников скандального выпускного во Владивостоке будут оштрафованы. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

Школьная вечеринка попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как ее видеозапись стала распространяться по социальным сетям. На кадрах видно танцующих выпускников: нарядные школьники пускают разноцветный дым, громко кричат и распыляют огнетушитель.

Молодые люди при этом одеты в костюмы зайчиков с черными масками, а одна из одноклассниц - в форму полицейского.

«По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса. За незаконное ношение форменной одежды со знаками отличия и символикой правоохранительных органов в их отношении составлены административные протоколы», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы УМВД по Владивостоку.

Ранее стало известно, что директор оскандалившейся школы написала заявление об увольнении. В стенах образовательного учреждения продолжается проверка.

Власти Приморского края назвали подобное поведение несовершеннолетних детей недопустимым и потребовали провести с ними и с их родителям разъяснительную работу.