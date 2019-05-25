В ДНР раскрыли подробности деятельности задержанных диверсантов ВСУ

В Министерстве государственной безопасности Донецкой народной республики сообщили подробности о задержанной спецгруппе ВСУ. Выяснение всех обстоятельств сложившейся ситуации все еще продолжается.

По словам ведомства, основной задачей задержанных диверсантов было проведение террористических актов на территории Донбасса. Ко всему прочему, установлено, что задачи группе ставили совместно в Минобороны и Службе безопасности Украины. Об этом сообщает сайт МГБ ДНР.

Напомним, группу диверсантов ВСУ задержали ранее ополченцы Донбасса при попытке пересечь границу республики. Восемь бойцов ВСУ попали в плен на блокпосту около поселка Новотроицкое в Волновахском районе.