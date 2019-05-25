Третий пошел: момент спуска на воду атомного ледокола «Урал» сняли на видео

В Санкт-Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Событие стало одним из самых значимых в истории освоения российской Арктики.

На торжественном мероприятии присутствовали вице-премьер Юрий Борисов и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, а также другие высокопоставленные лица. Вице-премьер подчеркнул большую значимость спуска «Урала» для всей страны и выразил надежду на освоение Северного морского пути.

На видео показан непосредственно спуск атомохода на воду. Перед тем как «Урал» коснулся воды, его «благословила» председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, разбив о борт бутылку шампанского.

Напомним, цель создания атомоходов проекта 22220 - обеспечение первенства Российской Федерации в Арктике. Корабли являются самыми большими и мощными в мире: их длина составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.

Ранее также в Петербурге показали новые ледоколы «Арктика» и «Сибирь». Это произошло во время Международного форума «Арктика - территория диалога», на котором обсуждалось будущее Арктического региона, где сохранились колоссальные ресурсы, спрятанные под толщей льда и воды.