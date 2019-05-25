Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Режиссер Кантемир Балагов удостоился еще одного приза на Каннском кинофестивале

Ян Брацкий
17:47 25.05.2019
В этом году конкурсная программа Каннского кинофестиваля представлена 18 кинолентами.
Режиссер Кантемир Балагов удостоился еще одного приза на Каннском кинофестивале
© Фото: Dave Bedrosian ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Кантемиру Балагову на Каннском кинофестивале вручили еще один приз.

На этот раз молодой режиссер удостоился премии Международной федерации кинопрессы.

Ранее стало известно, что Балагову вручили приз за лучшую режиссуру.

В этом году 27-летний россиянин представляет свой новый фильм «Дылда». Кинолента представлена в номинации «Особый взгляд». Эта программа является следующей по важности после основного конкурса.

Награду за молодого режиссера получил продюсер Александр Роднянский, который объяснил, что Балагов был вынужден вернуться в Москву, чтобы продолжить работу.

«Это замечательная награда. Приз 27-летнему режиссеру - это уникальное достижение. Он выдающийся режиссер. Это его второй приз на фестивале в Каннах», - рассказал в интервью ТАСС Роднянский, отмечая заслуги не только режиссера, но и членов съемочной группы.

Фильм «Дылда» рассказывает непростую историю о том, насколько женщинам тяжело вернуться к мирной жизни после войны.

Атмосферу послевоенных лет снимали в Санкт-Петербурге, где, по мнению продюсера, до сих пор чувствуются отголоски блокады.

Балагов - не новичок на форумах и кинофестивалях. В 2017 году молодой режиссер получил премию Международной федерации кинопрессы за свою дебютную картину «Теснота».

Кантемир Балагов - уроженец Нальчика. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова.

Игровые и документальные фильмы Балагов начал снимать еще в студенчестве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.05.2019, 22:31
Минобороны РФ: боевики в Сирии готовят прорыв обороны на «джихад-мобилях»
Дата25.05.2019, 18:51
В парке «Патриот» 158 новобранцев спортивных рот присягнули на верность Родине
Дата25.05.2019, 18:25
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.05.2019, 08:08
Взлет, посадка, пилотаж: кадры работы беспилотника «Орлан-10» на «Соколиной охоте»
Дата22.05.2019, 16:18
«Он вряд ли хотел долго жить втайне»: историк оценил возможность побега Гитлера в Аргентину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:54 В стране и мире
Экипаж пассажирского самолета готовится к экстренной посадке в Сургуте
18:25 Спорт
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
18:24 В стране и мире
В ДНР раскрыли подробности деятельности задержанных диверсантов ВСУ
17:30 В стране и мире
Видео
На корабле в порту Таиланда прогремел взрыв
17:13 В стране и мире
Поездка американских кадетов на советском танке Т-64 попала на видео
События дня
События дня
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Редчайшая панда-альбинос впервые попала на фото в китайском заповеднике
Видео
Все вдребезги: землетрясение в Дагестане попало на видео
Видео
«Женщина-лошадь»: норвежка придумала необычный способ передвигаться
Видео
Упитанный эгоизм: турист попросил вомбата освободить дорогу и «сломал» его
В США разрушительный торнадо едва не убил очевидцев: видео
Кража века: на Ставрополье полицейские предотвратили похищение укропа на полмиллиона рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.