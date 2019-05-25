Режиссер Кантемир Балагов удостоился еще одного приза на Каннском кинофестивале

Кантемиру Балагову на Каннском кинофестивале вручили еще один приз.

На этот раз молодой режиссер удостоился премии Международной федерации кинопрессы.

Ранее стало известно, что Балагову вручили приз за лучшую режиссуру.

В этом году 27-летний россиянин представляет свой новый фильм «Дылда». Кинолента представлена в номинации «Особый взгляд». Эта программа является следующей по важности после основного конкурса.

Награду за молодого режиссера получил продюсер Александр Роднянский, который объяснил, что Балагов был вынужден вернуться в Москву, чтобы продолжить работу.

«Это замечательная награда. Приз 27-летнему режиссеру - это уникальное достижение. Он выдающийся режиссер. Это его второй приз на фестивале в Каннах», - рассказал в интервью ТАСС Роднянский, отмечая заслуги не только режиссера, но и членов съемочной группы.

Фильм «Дылда» рассказывает непростую историю о том, насколько женщинам тяжело вернуться к мирной жизни после войны.

Атмосферу послевоенных лет снимали в Санкт-Петербурге, где, по мнению продюсера, до сих пор чувствуются отголоски блокады.

Балагов - не новичок на форумах и кинофестивалях. В 2017 году молодой режиссер получил премию Международной федерации кинопрессы за свою дебютную картину «Теснота».

Кантемир Балагов - уроженец Нальчика. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова.

Игровые и документальные фильмы Балагов начал снимать еще в студенчестве.