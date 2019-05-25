На корабле в порту Таиланда прогремел взрыв

В Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел сильный взрыв. Детонация случилась на грузовом судне.

Предварительно на корабле, который стоял на разгрузке, взорвался контейнер с химикатами. Вслед за первым раздалось еще несколько взрывов. В результате инцидента пострадали не менее 50 человек, большинство из которых оказались работниками порта.

После случившегося начался пожар. Столб черного дыма виднелся издалека. На борьбу с огнем прибыли десять пожарных расчетов, которым постепенно удалось сбить пламя. После ликвидации возгорания все пострадавшие прошли обеззараживающую санитарную обработку, чтобы химические вещества не отравили людей. Кадры взрыва с разлетающимися осколками опубликованы на YouTube.

Полная картина и обстоятельства произошедшего уточняются.