Зеленский прокомментировал решение морского трибунала по украинским морякам
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на выполнение Москвой решения Международного морского трибунала, который постановил отпустить украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы РФ, и вернуть три арестованных корабля.
Новый украинский лидер заявил, что это может стать сигналом к началу дальнейшего переговорного процесса, направленного на улучшение двусторонних отношений.
«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Вынося свое решение, Международный морской трибунал призвал стороны избегать шагов, обостряющих и без того непростую обстановку.
Ранее Москва уведомила секретариат трибунала о том, что не будет принимать участие в слушаниях, так как, с ее точки зрения, у трибунала отсутствует необходимая в данном случае юрисдикция.
Инцидент в Керченском проливе, который стал предметом обсуждения трибунала, произошел 25 ноября 2018 года.
Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу Российской Федерации, а их капитаны отказались подчиняться законным требованиям российских властей.
В результате были арестованы 24 украинских моряка, включая двух сотрудников СБУ. В Кремле произошедшее назвали спланированной провокацией.