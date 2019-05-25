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Зеленский прокомментировал решение морского трибунала по украинским морякам

Ян Брацкий
17:03 25.05.2019
Ранее во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявили об отказе признавать вердикт трибунала ввиду отсутствия у него необходимой юрисдикции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tarasov ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на выполнение Москвой решения Международного морского трибунала, который постановил отпустить украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы РФ, и вернуть три арестованных корабля.

Новый украинский лидер заявил, что это может стать сигналом к началу дальнейшего переговорного процесса, направленного на улучшение двусторонних отношений.  

«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Вынося свое решение, Международный морской трибунал призвал стороны избегать шагов, обостряющих и без того непростую обстановку.

Ранее Москва уведомила секретариат трибунала о том, что не будет принимать участие в слушаниях, так как, с ее точки зрения, у трибунала отсутствует необходимая в данном случае юрисдикция.

Инцидент в Керченском проливе, который стал предметом обсуждения трибунала, произошел 25 ноября 2018 года.

Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу Российской Федерации, а их капитаны отказались подчиняться законным требованиям российских властей.

В результате были арестованы 24 украинских моряка, включая двух сотрудников СБУ. В Кремле произошедшее назвали спланированной провокацией.

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