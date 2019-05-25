Поездка американских кадетов на советском танке Т-64 попала на видео

Американские кадеты посетили с визитом Военный институт Минобороны Узбекистана. В ходе встречи учащиеся корпуса подготовки офицеров резерва ВС США поучаствовали во множестве теоретических и практических занятий, в числе которых было и управление танками Т-64.

В частности, кадеты посетили Академию ВС Узбекистана, Институт информационно-коммуникационных технологий и связи и Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище, где непосредственно и потренировались в управлении танками.

В ходе визита стороны обменялись опытом. На размещенном на YouTube видео запечатлено, насколько дружественной была атмосфера во время проведения занятий и с каким интересом американцы воспринимали происходящее вокруг.

Между тем ранее российские военнослужащие поделились передовым боевым опытом с коллегами из Узбекистана. В ходе войсковой стажировки, завершившейся в Челябинской области, узбекистанские офицеры приняли участие в тренировках по управлению подразделениями, в том числе танковыми.

