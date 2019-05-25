В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе в субботу, 25 мая, резко ухудшится погода. Прогнозируются быстрое усиление ветра и сильный дождь, переходящий в грозу.

Таким образом, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологической службы, в субботу температура воздуха в столице достигнет 21-23 градусов. Постепенно порывы ветра усилятся до 12-15 метров в секунду. Начавшись субботним вечером, непогода продержится в Москве до вечера воскресенья.

Между тем ранее сильный ливень, сопровождающийся ураганным ветром, обрушился на Приморье и не прекращался несколько часов. В результате оказались повалены десятки деревьев: улицы и дворы перегорожены, затоплены дороги. Коммунальным службам пришлось экстренно чистить ливневую канализацию, забитую грязью и камнями.