В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Событие стало одним из самых значимых в истории освоения российской Арктики.

В числе участников церемонии были вице-премьер Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

Во время мероприятия Борисов отметил большую значимость «Урала» для всей России и выразил надежду на плодотворное освоение Северного морского пути с помощью кораблей проекта 22220.

«Ваши золотые руки сохранили школу кораблестроения крупных судов ледокольного класса», - обратился Борисов к работникам Балтийского завода.

Атомоходы проекта 22220 готовятся обеспечить первенство России в Арктике. Они станут самыми большими и мощными в мире: их длина составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.

Ранее также в Петербурге показали новые ледоколы «Арктика» и «Сибирь». Это произошло во время Международного форума «Арктика - территория диалога», на котором обсуждалось будущее Арктического региона, где сохранились колоссальные ресурсы, спрятанные под толщей льда и воды.