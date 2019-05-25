Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз

В субботу, 25 мая, вступает в силу межправительственное соглашение между РФ и Коста-Рикой о взаимной отмене виз. По сообщениям российского МИД, россияне, у которых есть действительные загранпаспорта, смогут въезжать на территорию Коста-Рики без виз на срок до 90 календарных дней.

Одновременно с этим граждане Коста-Рики смогут без оформления визовых документов находиться на территории России до 90 календарных дней.

В апреле этого года стало известно, что Черногория временно отменила визы для россиян.