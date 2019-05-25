Редчайшая панда-альбинос впервые попала на фото в китайском заповеднике

В китайском природном заповеднике впервые показалась в дикой природе панда-альбинос. Зверь попал в объектив фотоловушки в заповеднике Волонг в провинции Сычуань.

Предположительно, возраст медведя - один-два года. Судя по фото, он выглядит здоровым. Сообщается, что снимок сделан на высоте около 2000 метров над уровнем моря, что говорит о выдающихся физических кондициях животного. Помимо белой шерсти, у панды также белоснежные когти, а глаза - с красным оттенком.

«Это первый раз, когда дикая панда-альбинос попала в объектив камеры, и это говорит о том, что в популяции панд происходят мутации генов», - цитирует портал South China Morning Post слова исследователя Пекинского университета Ли Шэна.

По его словам, судя по фото, медведь здоров и ведет вполне нормальную жизнь, несмотря на генетические отличия от сородичей. В заповеднике уже заявили, что установят дополнительные камеры для слежения за редким зверем и с целью выяснить наличие у него потомства.