Спасение двух дельфинов во время пожара в Севастополе попало на видео

Пожарные Севастополя спасли из огня двух дельфинов. Инцидент произошел во время пожара в городском дельфинарии.

Животные оказались пленниками в охваченном пламенем здании.

Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило утром. Помимо спасения млекопитающих, главной задачей пожарных было не допустить распространения огня на соседние строения.

«Создалась реальная угроза жизни двум дельфинам, которые находились в крытом бассейне. Его потолок уже горел. Было принято решение об эвакуации двух дельфинов, каждый из которых весил 300 килограммов. Сотрудник дельфинария подныривал под них и помогал сотрудникам МЧС. Параллельно с этим велось тушение кровли», - рассказал представитель ГУ МЧС России по городу Севастополю.

На опубликованных кадрах видно, как водоплавающих на руках переносят в открытый бассейн. Специально для этого животных поместили на большие отрезки брезента.

Благодаря оперативности пожарных главные артисты дельфинария остались живы.

Пожар на площади 110 квадратных метров был потушен, сейчас дознаватели выясняют его причины.