Медвежий угол: в Хабаровском крае поймали хищника, повадившегося воровать кур

В Хабаровском крае завелся крупный, падкий на сладкое и, главное, голодный «местный житель». В селе Казакевичево медведь весом 80-90 килограммов повадился приходить в населенный пункт за домашними животными.

Признаки визитов незваного гостя сельчане начали замечать постепенно. Каждое утро они видели, что уменьшилось количество кур, а также тяжелые следы дикого зверя вокруг села. Самостоятельно нейтрализовать угрозу местные жители не рискнули - вызвали экспертов, которые устроили засаду.

Сотрудники комитета охотничьего хозяйства регионального министерства природных ресурсов несколько дней проверяли сигнал селян, установили ловушку и в итоге поймали медведя.

Зверя был пойман с помощью трубы, работающей по принципу мышеловки: внутрь положили лакомства с медом и попкорн; как только медведь оказался внутри, дверца захлопнулась. Эксперты провели осмотр косолапого и установили возраст - ему оказалось около пяти лет. В реабилитационном центре, куда направили хищника, решат, отпустить его на волю или отправить в зоопарк.

На другом конце России произошел не менее интересный случай: в Кемеровской области гималайского медведя Миколу выкупил из цирка местный житель, но потом переехал в другую деревню. А медведь так и остался один в тесной клетке без должного ухода. В результате зверь сильно исхудал, смог пролезть через прутья вольера и отправился бродить по деревне, пугая ее жителей.

Сейчас некогда вполне активное животное почти не двигается, не реагирует на еду и воду. Судьбой Миколы заинтересовался местный департамент охраны животного мира, и сейчас его представители уже подыскивают хищнику новый дом. Спасти Миколу можно, но действовать нужно быстро.

При этом встречаются в медвежьей братии и большие наглецы. Так, на Камчатке медведь обокрал беспечных охотников, которые неосторожно припарковались на обочине дороги. Пока мужчины отвлеклись, косолапый стащил из кузова пикапа походный холодильник с провиантом и бросился наутек.