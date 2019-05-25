Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автостопом по Галактике: «поезд» из 60 спутников SpaceX сняли на видео

Егор Левин
15:02 25.05.2019
На кадрах виднеются огни длинной вереницы космических аппаратов, движущихся прямо в открытом космосе.
© Видео: cbassa, Youtube © Фото: Marco_Langbroek, Twitter

Нидерландские наблюдатели сняли на фото и видео движение по орбите планеты Земля «поезда» из 60 спутников Starlink, запущенных американской компанией SpaceX Илона Маска.

Видео движения «состава» опубликовано на YouTube. На кадрах виднеются огни длинной вереницы спутников, движущихся прямо в открытом космосе для установления всемирного доступа всех жителей планеты в Интернет.

Напомним, ранее Илон Маск запустил в космос с помощью ракеты Falcon 9 сразу несколько десятков спутников. Старт состоялся в 05:30 по московскому времени с космодрома во Флориде. Час спустя 60 спутников успешно прибыли на орбиту.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения для широкополосного доступа в Интернет. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в десять миллиардов долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.05.2019, 22:31
Минобороны РФ: боевики в Сирии готовят прорыв обороны на «джихад-мобилях»
Дата25.05.2019, 18:51
В парке «Патриот» 158 новобранцев спортивных рот присягнули на верность Родине
Дата25.05.2019, 18:25
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.05.2019, 08:08
Взлет, посадка, пилотаж: кадры работы беспилотника «Орлан-10» на «Соколиной охоте»
Дата22.05.2019, 16:18
«Он вряд ли хотел долго жить втайне»: историк оценил возможность побега Гитлера в Аргентину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:54 В стране и мире
Экипаж пассажирского самолета готовится к экстренной посадке в Сургуте
18:25 Спорт
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
18:24 В стране и мире
В ДНР раскрыли подробности деятельности задержанных диверсантов ВСУ
17:30 В стране и мире
Видео
На корабле в порту Таиланда прогремел взрыв
17:13 В стране и мире
Поездка американских кадетов на советском танке Т-64 попала на видео
События дня
События дня
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Редчайшая панда-альбинос впервые попала на фото в китайском заповеднике
Видео
Все вдребезги: землетрясение в Дагестане попало на видео
Видео
«Женщина-лошадь»: норвежка придумала необычный способ передвигаться
Видео
Упитанный эгоизм: турист попросил вомбата освободить дорогу и «сломал» его
В США разрушительный торнадо едва не убил очевидцев: видео
Кража века: на Ставрополье полицейские предотвратили похищение укропа на полмиллиона рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.