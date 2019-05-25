Автостопом по Галактике: «поезд» из 60 спутников SpaceX сняли на видео

Нидерландские наблюдатели сняли на фото и видео движение по орбите планеты Земля «поезда» из 60 спутников Starlink, запущенных американской компанией SpaceX Илона Маска.

Видео движения «состава» опубликовано на YouTube. На кадрах виднеются огни длинной вереницы спутников, движущихся прямо в открытом космосе для установления всемирного доступа всех жителей планеты в Интернет.

Напомним, ранее Илон Маск запустил в космос с помощью ракеты Falcon 9 сразу несколько десятков спутников. Старт состоялся в 05:30 по московскому времени с космодрома во Флориде. Час спустя 60 спутников успешно прибыли на орбиту.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения для широкополосного доступа в Интернет. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в десять миллиардов долларов.