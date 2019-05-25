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Россия намерена обжаловать решение морского трибунала по украинским морякам

Ян Брацкий
15:17 25.05.2019
Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации напомнили, что разрешение подобных споров между сторонам не находится в юрисдикции морского трибунала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Российский МИД отреагировал на решение Международного морского трибунала, который постановил освободить украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.

Кроме того, глава трибунала Пак Чжин Хен потребовал вернуть Киеву арестованные корабли. Речь идет о двух артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь» и о рейдовом буксире «Яны Капу».

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что разрешение подобных споров между сторонам не находится в юрисдикции морского трибунала.

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», - говорится в официальном заявлении на сайте МИД РФ.

Российские дипломаты пообещали обжаловать решение Международного морского трибунала в арбитраже.

Москва и дальше будет отстаивать свою позицию в этом вопросе, подтвердили на Смоленской площади.

Двадцать пятого ноября 2018 года три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Суда опасно маневрировали, а их капитаны не подчинялись законным требованиям российских властей.

В результате экипажи кораблей были задержаны и доставлены на берег, а катера и буксир арестованы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко воспользовался конфликтом для введения в стране военного положения, за что теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.

В Кремле случившееся расценили как провокацию, устроенную намеренно, на фоне низких рейтингов действующих властей Украины.

Двадцать четыре моряка, включая двух сотрудников СБУ, находятся под стражей.

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