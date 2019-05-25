Военнослужащих США наказали за распитие алкоголя на авиабазе

Двух военнослужащих ВВС США привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена на территории штата Вайоминг. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства.

В частности, как уточняется в сообщении, к оружию военнослужащие не притрагивались.

«Они не вступали в контакт с оружием и секретными материалами и не имели к ним доступа», - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, как уточняет портал Task & Purpose, инцидент произошел 14 мая. Тогда анонимный представитель ВВС США заявил, что участники ЧП якобы решили, что могут следовать тем же правилам, «что и в помещениях на основной базе, однако есть правила, по которым нельзя употреблять алкоголь на ракетных базах, даже если ты не на службе».

Однако каким образом накажут виновников инцидента, пока не известно.

Ранее выяснилось, что самыми пьющими американцами оказались военнослужащие: они чаще других прикладываются к бутылке. В среднем американские военные проводят за распитием спиртных напитков 130 дней в году.