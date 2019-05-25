Международный трибунал потребовал освободить задержанных в Керченском проливе моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков и передать Украине три конфискованных судна. Соответствующее решение огласил судья, председательствовавший на слушаниях в Гамбурге.

В решении также говорится, что трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков.

Россия заранее известила ITLOS, что не будет принимать участие в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

В ноябре 2018 года украинские военные корабли пересекли границы России и направились к Керченскому проливу. Они осуществляли опасные маневры и не подчинялись требованиям российских спецслужб. Моряков украинского флота задержали.

В апреле в связи с инцидентом МИД Украины обратился в Международный трибунал по морскому праву.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на действия украинских дипломатов, заявив, что киевские власти используют случившееся в своих внутриполитических целях.