Международный трибунал потребовал освободить задержанных в Керченском проливе моряков
Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков и передать Украине три конфискованных судна. Соответствующее решение огласил судья, председательствовавший на слушаниях в Гамбурге.
В решении также говорится, что трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков.
Россия заранее известила ITLOS, что не будет принимать участие в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
В ноябре 2018 года украинские военные корабли пересекли границы России и направились к Керченскому проливу. Они осуществляли опасные маневры и не подчинялись требованиям российских спецслужб. Моряков украинского флота задержали.
В апреле в связи с инцидентом МИД Украины обратился в Международный трибунал по морскому праву.
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на действия украинских дипломатов, заявив, что киевские власти используют случившееся в своих внутриполитических целях.